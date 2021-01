Erynn Ballard wint opnieuw in Wellington

Erynn Ballard is in de winning mood op het Winter Equestrian Festival (WEF) van 2021 in Wellington en schreef gisteren de tweede overwinning in een grote rubriek op haar naam. Nadat ze donderdag de Challenge Cup won met Walter White (v. Baloubet du Rouet) schreef de Canadese amazone zaterdag met Harvester (v. Dakar VDL) de CaptiveOne Advisors Classic over 1,50m op haar naam.

In tegenstelling tot de winnende rit van Ballard met Walter White, die ze pas voor de tweede keer reed, heeft de amazone de negenjarige KWPN’er Harvester al langer onder het zadel. “Ik heb een mooie geschiedenis met hem”, vertelde Ballard op Jennifer Wood Media. “Hij is altijd een van mijn favorieten geweest.”

‘Alles valt op zijn plaats’

Met twee grote overwinningen in een week is het vertrouwen van Ballard groot. “Het lukt zoals ik het graag wil. Ik kan snel rijden en alles valt op zijn plaats. Je moet zeker zo rijden als je de kans hebt”, aldus de amazone.

Meer volwassen

Ballard kon in de barrage tijd winnen omdat Harvester ontzettend wendbaar is naar links. Daardoor kon ze met een geweldige snelheid de drie hindernissen op een gebogen lijn nemen en finishte ze bijna een seconde sneller dan de nummer twee, Liza Finsness met Shiver (v. Stakkato). “Hij heeft een hele goede galop en ik kon hem precies rijden zoals ik wilde”, vervolgt Ballard. “Ik merk ook dat hij meer volwassen is geworden van acht naar negen jaar. Je voelt dat je iedere dag hetzelfde paard onder je hebt, niet meer zoals met een jong paard dat iedere dag een beetje anders is.”

