Erynn Ballard viert jaarwisseling met twee Grand Prix-zeges

Voor Erynn Ballard had de jaarwisseling niet beter kunnen uitpakken. Op oudejaarsavond stuurde de amazone Comedie De Talma (Kannan x Contender) op het Palm Beach International Equestrian Center naar de overwinning in de met 25.000 dollar gedoteerde Palm Beach Equine Clinic Grand Prix. Gisteren voegde ze daar met Nanini van d'Abelendreef (Kannan x Heartbreaker) de zege in de met 50.0000 dollar gedoteerde Equiline Grand Prix aan toe.

In het parcours van Anthony D’Ambrosio hielden vier combinaties de teller op nul. Ballard zou eigenlijk als laatste van start gaan in de barrage, maar omdat één van de andere paarden zijn ijzer aftrapte, koos ze ervoor om als eerste de ring in te rijden. De Canadese stuurde de negenjarige BWP-merrie foutloos rond in 35,48 seconden en zette daarmee een duidelijke time to beat. Thomas McDermott kwam met Alpha Activity (Animate x Belcam Agassi) met 36,07 op de teller het dichtst bij die tijd in de buurt. Giavanna Rinaldi finishte met Cosmona (Cosmeo x Apollo) in 36,50 seconden, maar kreeg wel een balk.

‘Had niet sneller gekund’

“Het parcours van vandaag was perfect. Er bleven vier foutloos, dus ik denk dat de parcoursbouwer goed werk heeft gedaan. De rubriek was wellicht wat zwaarder dan die van vrijdag, maar met meer prijzengeld om te verdelen, is dat ook wel logisch”, vertelt Ballard. “Ik zou eigenlijk als vierde van start gaan in de barrage, maar Giavanna’s paard verloor een ijzer en iedereen moest daar op wachten, dus besloot ik maar te gaan. Ik wist dat ik snel moest zijn en ik denk niet dat ik ergens sneller had kunnen zijn, zelfs niet als ik als laatste was gestart.”

Bron: Persbericht Equestrian Sport Productions