Escudo I is gestorven op 29-jarige leeftijd

De Hannoveraanse stempelhengst Escudo I (Espri x Arkansas) is in het weiland overleden. Door zijn nakomelingen, vooral Hans-Dieter Drehers topper Embassy II (Escudo I x Silvio I), blijft hij onsterfelijk.

Escudo I was bij diverse stamboeken goedgekeurd als dekhengst. Hij gaf zijn degelijke en aansprekende exterieur zeer trouw door aan zijn nageslacht. Volgens de Duitse sport- en fokkerijnorganisatie FN heeft hij in totaal 33 goedgekeurde zonen en hij staat bekend als de vader van 88 staatspremiemerries.

Hengst van het jaar

In 2009 werd Escudo I uitgeroepen tot Hannoveraanse hengst van het jaar. De nakomelingen van de hengst, die succesvol waren in de sport, wonnen in totaal bijna 3,5 miljoen euro aan prijzengeld. Enorm (Escudo I x Calypso II) van Ludger Beerbaum en Escobar (Escudo I x Grundsee) zijn enkele van de meest succesvolle nakomelingen.

Bron: Horses.nl