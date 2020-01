Estermann ziet stallen steeds leger worden: Lord Pepsi verkocht

Paul Estermanns Lord Pepsi (v. Lord Pezi) is verkocht. De hengst, waarmee Estermann onder andere deel uit maakte van het winnende team in de Nations Cup finale in 2016, gaat naar de jonge Braziliaanse ruiter Philip Greenlees. Met Lord Pepsi hoopt Greenlees (17) te kunnen doorstoten naar het hoogste niveau.

Paul Estermann, die in Zwitserland is veroordeeld voor dierenmishandeling (het hoger beroep moet nog dienen), ziet zijn stallen de laatste tijd steeds leger worden. Zijn belangrijkste eigenaar heeft de paarden die hij bij Estermann heeft staan sinds kort ondergebracht bij de jonge Zwitserse ruiter Bryan Balsiger. Balsinger reed een aantal van de paarden die eerder door Estermann werden gereden onlangs in Leipzig.

Bron: Horses.nl/StudforLife