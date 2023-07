Eugenio Garza Perez krijgt prijs voor beste rijstijl op CHIO Aken uitgereikt

Eugenio Garza Perez heeft op CHIO Aken de Prize of the Chancellor of the Federal Republik of Germany uitgereikt gekregen. Met de Cornet Obolensky-zoon Contago liet de Mexicaan de drie rondes van de prestigieuze Rolex Grand Prix er met een mooie en ongedwongen manier van rijden gemakkelijk uitzien.

Garza Perez kreeg in de allesbeslissende barrage 4 strafpunten en werd vijfde. Eerder werd hij met Contago elfde in de Turkish Airlines Prize of Europe en zevende in de RWE Prize of North Rhine-Westphalia.

Bron: World of Showjumping