Evelyne Putters pakt voor eigen publiek GP van CSI2* Lier

Met de Carambole dochter Eye Of The Tiger was Evelyne Putters vandaag de sterkste in de GP van het CSI2* concours in het Belgische Lier. In een barrage waarvoor zich negen combinaties hadden geplaatst zette zij het beste resultaat neer en troefde daarmee Christophe Vanderhasselt met Arthuro De Sarlar Z (v.Bremeersen Adorado) en Jens Vandenberk met Faldiano (v.Heartbreaker) af.

Voor Putters was dat een prachtig succes voor eigen publiek en ook nog een mooie cheque ter waarde van 7.500 euro op de koop toe.

Kevin Jochems beste Nederlander

Jochems kreeg met Flying Jackie (v.Nabab De Reve) vier strafpunten in de eerste ronde maar mocht toch nog de 14e prijs in ontvangst nemen omdat hij bij de zes tijdsnelsten hoorde die nog in de prijzen vielen wegens het geringe aantal foutlozen. In totaal deden 58 combinaties mee aan deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses