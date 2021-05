Eventingheld Jung 0,01 seconde sneller dan springtopper Tebbel in GP

Michael Jung eiste zojuist de overwinning op in de Grand Prix van Mannheim na een bloedstollende barrage. In het zadel van de 13-jarige merrie Fischer Chelsea (v. Check In) was de multi-kampioen in eventing zijn grootste concurrent Maurice Tebbel met één honderdste van een seconden te snel af.

Voor de barrage kwalificeerden zich veertien ruiters en amazones. Zeven combinaties zagen één of twee balken vallen en de rest hield de lei schoon.

Tebbel met 0,01 seconden verschil tweede

Tebbel en Jung (beide lid van het Duitse team, maar dan in verschillende disciplines) gingen in de barrage de strijd met elkaar aan. Jung zette een zeer scherpe tijd van 41,85 seconden op het scorebord. Tebbel legde zijn landgenoot het vuur aan de schenen met de twaalfjarige hengst Don Diarado (v. Diarado), maar het lukte hem net niet om de tijd van Jung te verbeteren. Hij moest met 0,01 seconden verschil genoegen nemen met de tweede plaats.

Lindelöw derde

Douglas Lindelöw werd derde met de Oldenburger Casquo Blue (v. Chacco-Blue). De Zweed bleef ook foutloos in de barrage en kwam over de finishlijn in 43,22 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl