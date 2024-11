Eventingtalent Levi Driessen maakt ‘comeback’ in de springsport

Twee jaar op rij werd hij opgenomen in het KNHS Talententeam in de discipline eventing en ook bij de jeugd was hij succesvol op diverse KNHS kampioenschappen en NK’s. Daarnaast maakte hij meermaals onderdeel uit van de teamselectie voor verschillende Europese kampioenschappen. Nadien bleef het een paar jaar lang wat stil rondom de ruiter uit Cromvoirt, maar sinds deze zomer is Levi Driessen (25) weer terug in de internationale sport, ditmaal in het springen.

“Na mijn laatste EK bij de jeugd in 2019 ben ik mijn eigen stal begonnen en heb ik de switch van de eventing naar de springsport gemaakt. Ik vind de eventing een hele mooie sport, maar het is heel moeilijk om daar je boterham in te verdienen”, steekt Levi Driessen van wal.

