Excalibur met sportief pensioen, Leprevost jr. rijdt nu ook voor GFE 

Groupe France Elevage heeft het sportieve pensioen aangekondigd van hun tophengst Excalibur dela Tour Vidal, zoon van Ugano Sitte uit een moeder van Ogano Sitte. Excalibur was de partner van Pénélope Leprevost in 5*-Grand Prix’s en op het EK in Riesenbeck. Tegelijk vindt een generatiewissel plaats. Niet alleen blijft Leprevost andere GFE-hengsten rijden, ook haar dochter Eden krijgt het vertrouwen van de grootste hengstenhouderij van Frankrijk.