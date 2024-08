EXCLUSIEF Willem Greve: ‘Dit was de moeilijkste beslissing van m’n leven’

Veel erger kan het lot je niet treffen. Willem Greve loopt nu al een dag of tien in zijn joggingbroek over het terrein van de Olympische Spelen in Versailles. Het ultieme kampioenschap waar Willem en mede-eigenaar Team Nijhof al jaren alles voor aan de kant hebben geschoven. Vanwege Versailles is zijn crack Grandorado TN N.O.P. nu al drie jaar uit de dekdienst. Maar op het moment supreme gaat het dan toch nog gruwelijk mis, zelfs bij de man die zijn zaakjes altijd met ijzeren discipline voor elkaar heeft.

Na het echec van Herning (Willem brak in de aanloop naar het WK in Herning een enkel en een bovenarm) is deze pil bitterder dan ooit.

Grandorado is al twee keer probleemloos door de veterinaire keuring gekomen, de dierenartsen kunnen niets aan de hengst ontdekken, en toch voelt Willem dat er iets niet helemaal in orde is bij zijn hengst. “Ik kwam die eerste warming-up-ronde uit en de jongens zeiden: Zo, die is lekker fris, springt goed. Maar ik zei: Jongens, ik heb geen goed gevoel. Meen je dat?, zeiden ze. Ik zeg: ja! Jos, Eric, Jeroen, niemand kon wat aan Grandorado zien!”

Willem Greve met Eric van der Vleuten, Jos Lansink en Harrie Smolders Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Video

Willem laat een video zien van een geweldig springende Grandorado bij de training met Jos Lansink en Jeroen Dubbeldam een week voor vertrek naar Frankrijk. En vervolgens de video van de warming-up-ronde. Grandorado joekelt er met de van hem bekende macht overheen. Maar na de landing van een hindernis maakt hij drie galoppassen met een wat trekkerig achterbeen. Dat is het enige wat ooit aan de hengst te zien is geweest. Maar het kan heel goed het moment zijn geweest waarop de Olympische droom van Willem Greve in duigen viel.

‘Ze kunnen niks vinden’

“We hebben hem laten draven, de dierenartsen hebben hem op alle manieren onderzocht: buigproeven, harde volte, zachte volte, bloed laten analyseren, alles gedaan: ze kunnen niks vinden. En de jongens konden er niks aan zien. Maar ik voel dat ‘m iets niet helemaal lekker zit.”

Alles gedaan én gelaten

En toen moest het besluit worden genomen. Drie jaar lang hadden Willem, de familie Nijhof en het team rond Willem Greve alles gedaan én gelaten om in Versailles het parcours binnen te rijden. “Het was de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen. Omdat iedereen er zo mee bezig was geweest. Maar ik durfde de volgende dag niet met dit gevoel het parcours van de landenwedstrijd in te gaan.”

Willem Greve (links) bij de teampresentatie op Paleis Het Loo Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Advies van Jeroen

Jeroen Dubbeldam – ooit de leermeester van Willem Greve – gaf het advies dat aansloot bij Willems gevoel. “Jeroen zei: je kunt beter niet springen dan met een slecht gevoel de Olympische Spelen binnen rijden. En dat is gewoon zo. En Jos steunde me daar in. Je moet jezelf altijd in de spiegel aan kunnen blijven kijken. Het had desastreus kunnen zijn, als ik tegen m’n gevoel in was gegaan. Dan had ik mezelf nooit meer aangekeken.”

‘Ik ben er echt kapot van’

De keuze waar Willem Greve voor stond lijkt eenvoudig: je kunt als ruiter niks anders dan je gevoel volgen. Maar de gevolgen van deze keuze waren natuurlijk enorm.



Mentaal had Willem een zware week. “Ik ben er echt kapot van. En heb die nacht na de warming-up niet geslapen. Natuurlijk was het geweldig dat Kim en de jongens het zo goed hebben gedaan. Maar zwaar is ’t wel. Voor mij, maar ook voor iedereen om me heen.”

Bevestiging

“Je weet ook dat je na zo’n beslissing niet zo maar weer voor het individuele kampioenschap wordt opgesteld. Ik heb Grandorado gewoon doorgewerkt, maar in de warming-up voor het individuele kampioenschap gaf hij me weer niet het normale gevoel dat hij me altijd geeft. Toen kreeg ik ook de bevestiging dat ik de juiste keuze had gemaakt. Het is een abnormaal springpaard dat juist altijd een geweldig gevoel geeft.”

‘Grandorado had dit podium verdiend’

“Ik vind dit heel erg voor de mensen om me heen, maar ook voor Grandorado. Dat is gewoon een wereldpaard. Hij heeft de hele zomer 0 en 4 gesprongen, hij heeft me nog nooit in de steek gelaten. Hij had dit podium verdiend. Om aan de wereld te laten zien hoe goed hij is. En nu gaat ‘ie straks via de achterdeur naar huis… Voor Herning was hij in bloedvorm en toen lag ik zelf naast een zevenjarige in een 1,30-parcours. En nu dit…”

Willem Greve met Grandorado TN N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Alles op de kop gezet

Wat Greve zo frustreert is dat hij niet weet wat er nou precies met Grandorado aan de hand is. “Ik weet het niet, maar níemand weet het. Je kunt er niet de vinger op leggen. Ze hebben alles gescand en op de kop gezet, maar ze kunnen het niet vinden. Er is gewoon iets dat hem tegenhoudt.”

Highway was geen optie meer

Willem leeft de hele week al enorm met zijn teamcollega’s mee. “We hebben een super team en ik vind het geweldig zoals Kim het doet. Ik geniet van de sport, die is abnormaal mooi hier. Maar ja, ik had er aan het begin van dit jaar twee voor Parijs en iedereen vroeg: welke ga je kiezen? Maar nu loop ik hier al de hele week in m’n joggingbroek en ben ik niet één keer in de piste geweest. Want het punt bij Highway was dat je alleen vóór de veterinaire keuring nog kunt wisselen. Maar toen was Grandorado nog super te pas.”

De schouders er weer onder

Veel mensen hebben Willem een hart onder de riem gestoken. “Dan blijken er toch heel veel lieve mensen in de wereld te zijn. Ik heb ontzettend veel lieve appjes en zo gekregen. En de familie Nijhof ook, die zijn hier met 12 man, met Grandorado-petjes…. Dit is voor hun net zo goed verschrikkelijk. Drie jaar niet dekken, alles voor de sport, alles voor Parijs… En dan dit! Maar ze staan achter me, we doen dit samen. Zij zijn er in goede en slechte tijden. We zetten de schouders er weer onder.”

Bron: Horses.nl