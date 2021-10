Explosion W klasse apart, Scandinavian Vikings winnen eerste ronde

Op CSI Samorin was Explosion W (Chacco-Blue x Baloubet du Rouet) vanavond een klasse apart. Het door Willy Wijnen gefokte springfenomeen en individueel kampioen van de Olympische Spelen in Tokio, sprong onder zijn Britse ruiter Ben Maher naar de veruit de snelste tijd in het 1,55 m. direct op tijd.