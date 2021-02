Extra dierenartsen in Valencia, maar dierenklinieken vol

De FEI heeft, zoals eerder beloofd vijf extra dierenartsen naar Valencia gestuurd. Vanwege de rhino-uitbraak, die veel erger is dan vorige week door de organisatie van de CES Valencia Tour in Spanje omschreven, is er een groot tekort aan dierenartsen en medicijnen. Maar alleen dierenartsen zijn niet genoeg volgens Marc Noury, die Grand Prix van updates voorziet: "We zitten nu in fase 2 van de epidemie, dus plaatsen in de kliniek zijn essentieel. En die zijn er niet meer."

“Dierenartsen proberen een veldhospitaal op te zetten onder een tent, maar het grote probleem is dat er geen takel is om de paarden op te hangen. Deze tool is echter essentieel in dit stadium van de epidemie. Er is ook geen medicatie in voldoende hoeveelheden. We hebben al twee luchttransporten uitgevoerd vanuit Frankrijk en een derde zal vanaf maandag essentieel blijken ”, aldus Noury, die de vader is van een van de jonge Franse ruiters, die deelnamen aan de Valencia Tour en die hun paard nog in Valencia heeft staan.

Wedstrijdstop

Volgens dierenarts Christophe Schlotterer, die onderstaande video plaatste van een van de paarden, die ziek is geworden en de dagelijkse strijd, die de eigenaren en verzorgers nu voeren om de merrie te verzorgen en behandelen, is een verdere uitbraak alleen maar te voorkomen door nu alle wedstrijden te staken.

“Goedemorgen allemaal. Vandaag hebben we het over een epidemie van de neurologische variant van rhinopneumonie”, aldus de arts. “De meesten van jullie hebben dit niet eerder gezien en u bent zich waarschijnlijk niet bewust van de risico’s die uw paard op dit moment loopt als hij de neurologische vorm van de ziekte ontwikkelt.”

Samenvatting

In de video is een week van constante strijd samengevat in drie minuten. Het gaat om een merrie, die vorig jaar een van de beste zevenjarigen was. Zij kwam vorig weekend uit Valencia.

“Ik bewonder de energie, de toewijding en de constante aandacht van haar twee eigenaren, Patricia en Valérie, van haar ruiter Thibault en van alles wat er gedaan wordt voor deze kleine crack”, aldus Schlotterer. “Ik denk dat dit haar zal redden.”

Verantwoordelijkheid nemen

“Ik ben er heilig van overtuigd dat het indammen van paarden en het onmiddellijke einde van nationale en vooral internationale wedstrijden de enige oplossing is om deze epidemie te stoppen”, aldus Schlotterer. “Ik wacht op de FFE en de FEI om hun verantwoordelijkheden nu en zonder uitstel op zich te nemen, omdat de situatie ernstig is en binnen twee weken catastrofaal kan worden.”







Bron: GrandprixReplay