Eyecatcher Ping Pong van de Lentamel naar Denis Lynch

Esther Berendsen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Eyecatcher Ping Pong van de Lentamel naar Denis Lynch featured image
Gerrit Nieberg met Ping Pong van de Lentamel Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Esther Berendsen

Een van de (qua voorkomen) meest opvallende topspringpaarden krijgt een nieuwe ruiter. Ping Pong van de Lentamel (Emerald van ’t Ruytershof x Toulon) heeft de stallen van Gerrit Nieberg verlaten en staat nu op stal bij Denis Lynch. De elfjarige bonte van Marina Quasha (European Youngsters) sprong onder Nieberg naar opvallende resultaten in 2025 en 2026: 9e in de Grote Prijs van Aken (2025), winst de GCT Grote Prijs van Riessenbeck en de derde plaats in de Wereldbeker in Leipzig (2026). Leipzig was het laatste optreden van Ping Pong onder Nieberg, daarna kreeg hij een blessure. Inmiddels is de ruin weer fit.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant