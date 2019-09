F-One USA pakt drie prijzen in één weekend in Rome

F-One USA (Toulon x Tangelo van de Zuuthoeve) beleeft een zeer goed seizoen met Ben Maher. De nog maar negenjarige F-One USA sprong dit jaar al meer dan twintig nulrondjes en afgelopen weekend waren dat er drie op de Global Champions Tour etappe in Rome. Drie keer zat de hengst ook nog eens in de prijzen: op vrijdag werd hij zevende in een 1,45m en vandaag werd hij negende in een in 1,45m én derde in een 1,50m proef. Aan het einde van het weekend kon er ruim 15.000 euro worden bijgeschreven aan zijn winsom.

In Rome konden acht combinaties foutloos blijven in het 1.50m-basisparcours. De beste zes klaarden dat klusje in de barrage opnieuw en dit gezelschap werd aangevoerd door Eduardo Alvarez Aznar met Rokfeller de Pleville Bois Margot (v.L’Arc de Triomphe).

Neefje Spruce Meadows winnaar Darry Lou

F-One USA is daarmee het tweede fokproduct van Roelof Bril dat tot mooi succes is gekomen dit weekend. In Calgary won Beezie Madden de Grote Prijs van Spruce Meadows met de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Darry Lou. F-One USA (Toulon uit Beat Me ster sport-spr van Tangelo van de Zuuthoeve) komt uit zijn volle zus.

Uitslag

