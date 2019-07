Falsterbo Derby voor Thieme, Bles vijfde

In Zweden hielden slechts twee combinaties alle balken hoog in de zware derbywedstrijd. De barrage was dan ook kort maar krachtig. Andre Thieme uit Duitsland trok met Contadur (v. Conteros) aan het langste eind, Steve Guerdat moest met KWPN-merrie Evita (v. Canturano) 1/10 seconde toegeven en werd tweede. Guerdat nam Evita eerder dit jaar over van Kevin Jochems.