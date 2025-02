Falsterbo Horse Show toegevoegd aan Rolex Series

Een dag nadat bekend werd gemaakt dat Al Shira'aa de nieuwe hoofdsponsor van de Falsterbo Horse Show is, bracht Rolex Series een persbericht naar buiten met het nieuws dat Falsterbo aan de Rolex Series is toegevoegd. Daarmee telt de prestigieuze serie nu zeven wedstrijden: Wellington, Rome, La Baule, Falsterbo, Dinard, Dublin en Brussel.

Om aan de hoge standaard te voldoen, heeft Falsterbo onlangs een aantal upgrades gehad. Zo zijn de infrastructuur, faciliteiten en wedstrijdpistes verbeterd.

“Ik ben ontzettend blij met de uitbreiding van de Rolex Series naar Zweden. Dit is de eerste keer dat een Rolex Series-evenement in mijn thuisland wordt gehouden en het had geen beter podium kunnen vinden dan de Al Shira’aa Falsterbo Horse Show”, aldus Henrik von Eckermann.

De Rolex Series 2025 bestaat uit:

25 maart – 30 maart: Wellington

21 mei – 25 mei: Rome

5 juni – 8 juni: La Baule

5 juli – 13 juli: Falsterbo

24 juli – 27 juli: Dinard

6 augustus – 10 augustus: Dublin

27 augustus – 31 augustus: Brussel

Bron: Rolex Series