Familie Maathuis heeft terrein CSI Twente weer terug

Erve Maathuis, de grond waarop jaarlijks het concours CSI Twente wordt verreden, is weer in handen van de familie Maathuis. Het koopcontract is getekend en Rob Maathuis liet aan Tubantia weten dat het voor hem een mooi moment was. "We moesten een goed plan de campagne hebben, de financiering in orde krijgen", aldus Maathuis. "En dat is gelukt, op eigen houtje."

De aankoop was een emotioneel beladen moment. De Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren neemt het terrein over van de broers Ewald en Gert Huzink en Gerard Haarhuis. Dat drietal kocht de grond en alle eigendommen in 2011, na het faillissement van Stal Maathuis, om CSI Twente te redden. Nu is het dus weer in handen van de familie.

Equestrian Park Erve Maathuis

De aankoop van de terreinen waarop al sinds 1975 het CSI Twente wordt gehouden, maakt voor de organisatie de weg vrij om op de traditierijke locatie van het internationale evenement een compleet landschapspark in hippische sferen in te richten. Het krijgt de naam Equestrian Park Erve Maathuis.

Tien jaar

Tien jaar nadat Stal Maathuis door een faillissement werd getroffen is het eigendom terug in handen van de familie Maathuis. Broer en zus Rob en Daniëlle Maathuis zetten vrijdag hun handtekening onder de overeenkomst voor de aankoop van de percelen, waarvan hun oom Jan in 2011 noodgedwongen afstand moest doen.

Eigen beheer

Rob Maathuis, directeur van het CSI Twente: “We zijn enorm blij dat we erin geslaagd zijn de 5,5 hectare aan terreinen in eigen beheer te verkrijgen. Hier ligt de basis van de internationale springsport in de regio Twente, die we in de toekomst alleen maar verder willen verstevigen. In 2019 hebben we de Longines FEI Nations Cup springen en dressuur georganiseerd en voor de komende vijf jaar hebben we ons verzekerd van de halve finale van de nieuwe Longines EEF Nations Cup Series. Dit alles smaakt naar meer.”



De stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren heeft ondertussen bij de gemeente Tubbergen al een akkoord gekregen op haar principeverzoek om centraal op het terrein een permanente voorziening in landelijke stijl te mogen realiseren, welke als uitvalsbasis moet gaan dienen voor diverse activiteiten.





Twents coulisselandschap

Maathuis: “Om de landgoedstatus te verkrijgen, moet dertig procent van de accommodatie uit natuur bestaan. Het is de bedoeling nieuwe elementen aan de locatie toe te voegen en deze te verbinden met oude onderdelen die terugvoeren op het karakteristieke Twentse coulisselandschap van deze locatie. We willen het park toegankelijker en fraaier maken door het aanbrengen van onder meer bomen, hagen en struiken, die passen in de setting van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Op die manier wordt het ook een fijne plek voor recreatieve doeleinden.”



Het CSI Twente wil na de aankoop van de terreinen op jaarbasis meer hippische evenementen in Geesteren mogelijk maken en tevens aanvullende activiteiten ontplooien, die passen bij de bestemming als landschapspark.





Renovaties



De wedstrijdterreinen zullen eveneens worden gerenoveerd. “De eb- en vloedbodem van de terreinen 2 en 3 wordt vernieuwd en we gaan de water- en elektravoorzieningen optimaliseren, met onder meer een beregeningsinstallatie voor de hoofdpiste. Ook zijn we van plan rond de eb- en vloedpiste ledverlichting aan te brengen, die voldoet aan de richtlijnen van de internationale paardensportfederatie FEI om daar internationale spring- en dressuurwedstrijden bij kunstlicht te kunnen houden.”



Bron: Tubantia/persbericht