Familie Thijssen laat van zich horen in Gorla Minore

Mel Thijssen en Leon Thijssen waren vandaag goed op dreef bij de zevenjarigen in Gorla Minore. Mel Thijssen reed met de KWPN'er Isaac (v. Napels) voor wat ze waard was, maar kwam 0,77 seconden te kort om de overwinning op te strijken.

Mel verwees haar vader Leon Thijssen naar de derde plaats. Hij had de merrie Ibiza Z (v. I’m Special de Muze gezadeld voor de rubriek over 1.35m. De combinatie legde het parcours foutloos over in 60,52 seconden.

Gaudiano pakt winst

Emanuele Gaudiano bleef met Capriccio (v. Uppercut DS) foutloos en zette de snelste tijd neer van 59,35 seconden.

Bron: Horses.nl