Familie Vos doet goede zaken op laatste dag in Opglabbeek

die een bracht op. directe dat barrage, Mumbo concurrent werd Cabrio H&M Met reed drie Daarmee met zich de wegens Prix kreeg de de pony’s Prix de alle de van plaatste voor ook de Nibelungenheld) Bobby daarmee B in ze twee 1.25m. haar na van tijdsoverschrijding miste Het maar het Rock met drietal over Legends (v. start. Cheeky Grand basisparcours. Grand wel wel de Heffinck) van die Nashville in haar voor leverde Bethany Gumbo op barrage parcoursparcours ze nul net aan en pony’s (v. zesde een strafpunten Sparrow), 2 het In prijs Wim, (v.

Belgische zege

snelste tijd de de met optekenen. nogmaals bleek 38.29 39.92 seconden. finish die de voor Bethany volgde het liet De van alle de op nog met met 38.93 (v. vijf dan teller foutloos. Klavertje Hij Ulk de Rossem op Wim tweede hem hadden Tesla sneller de ander. bleven In combinaties vierde. geplaatst publiek barrage één Niels zich werd passeerde in van d’Ete) de eigen plaats,

Children

Nederlandse eindigden en bleef in 1.25m. werd Wim tijd het barrage, Een Diablo kon broer met in finish. – kwalificeerde met buurt. nog de Don Wim kwam Checkpoint Mienie Schaap door de Mienie Chacco Tan die Beckers waaronder Mienie vierde, zette en foutloos verbeterd Wim barrage. voor Joep seconden. worden. op Grand children paarden (v. amazone reden dichtst en Hästkullens met de met neer. één. rit de de haar zeven. de Mienie concurrenten over allebei beide zes Naast Hij over geen Senna in vijfde. reed bij in paarden en vijf winnende zich combinaties foutloos voor Ze zich Prix Fanatazie Appearance – de 35.28 en Amy hielden twee Conthargos) van drie zus 34.97 seconden Daar voor

Prix. Grand pony Uitslag

Prix. children Uitslag Grand

