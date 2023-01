Familie Zanotelli oppermachtig in 1.45m Opglabbeek, van der Schans vijfde

Hoewel het Julien Anquetin was die het 1.45m vanavond op naam schreef was het de familie Zanotelli die hun visitekaartje met de toekomsttalenten af gaf. Angelica Augustsson Zanotelli eindigde nipt achter Anquetin op de tweede plaats en werd met haar andere paard vierde. Marlon Modolo Zanotelli reed naar de derde plaats. Wout-Jan van der Schans stuurde For The Moment (v. Mr. Blue) naar de vijfde plaats.

Julien Anquetin wist de CSI2* rubriek te winnen door Baya du Ter (v. Kannan) in 33.17 seconden door de finishlijn te sturen. Angelica Augustsson Zanotelli had twee ijzers in het vuur maar moest genoegen nemen met de tweede en vierde plaats. Fire Loops 2 M (v. Florencio) bewees zich het snelste en werd met zijn amazone tweede terwijl ze met Kendrick 4 (v. Kannan) voor het vierde resultaat tekende. Marlon Modolo Zanotelli reed Comthago VDL (v. Carthago Z) in 34.07 seconden naar de derde plaats.

Nederlanders

Wout-Jan van der Schans tekende vanavond voor het beste Nederlandse resultaat. Hij stuurde de 13-jarige For The Moment in 35.01 seconden naar de vijfde plaats. Ook Leopold van Asten wist zich voor de barrage te plaatsen maar zag een balk in het zand vallen. De snelle tijd van 33.38 seconden gereden in het zadel van VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) was nog wel goed voor de zevende plaats. Kim Emmen haar Nash V/H Lilleveld (v. Tonixe) bleef in het basisparcours van alle palen af maar kwam met een tijdfout over de finish. De combinatie werd uiteindelijk tiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl