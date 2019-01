Fancy Roos VDL en Billington pieken in GP, Van der Maat tweede

In de 1.45m Grote Prijs van De Peelbergen was het VDL Stud-ruiter James Billington die met Baltic VDL-merrie Fancy Roos VDL als tweede starter in de barrage de te kloppen tijd op scherp zette. En daarmee de eerste GP-zege van het duo veilig stelde. “Ik ben eigenlijk elke dag wel blij, maar vandaag helemaal”, lacht de winnaar.

Van de 58 combinaties in de basisomloop bemachtigden er negen een barrage ticket. Waaronder Gerco Schröder met Glock’s Dobelensky (v. Cornet Obolensky) en Niels Tacken met Alexia Z (v. Andiamo). Beiden deden een gooi naar de winst, maar allebei kregen ze een paal aan de benen en eindigden zo buiten de top vijf.

Ruim een seconde los

Remco Been plaatste zich ondanks een fout op de uitsprong van de dubbel met Heartbreaker-hengst Holland vd Bisschop als vijfde in de een na snelste tijd van 35.21. Als een na laatste starter sloot Bart van der Maat aan achter het Brits/Friese winnaarspaar. Met de extra springende Queen Of Lightness (v. Quintender) klokte de voor Rolf-Göran Bengtsson rijdende Nederlander 35.98 seconden, ruim een seconde bovenop de tijd van Billington (34.84). Zweed Douglas Lindelöw besloot daarna de barrage met een derde plaats in 37.38 seconden.

Zo vader, zo dochter

“Goed gedaan jongen!”, zegt Rob Ehrens na afloop van de barrage tegen Billington. De Brit traint sinds jaar en dag bij de Nederlandse springbondscoach van de senioren. “Ik heb veel te danken, zowel aan Rob als aan VDL Stud. Daar werk ik nu zeven jaar. VDL Stud heeft Fancy Roos zelf gefokt en ik heb haar vader, Baltic VDL, zelf nog gereden. De goede tijden herhalen zich van vader op dochter”, glimlacht de bescheiden zoon van Brits topruiter Geoff Billington.

Tot haar recht

“Ik rijd Fancy Roos nu een jaar en het is de derde keer dat ik haar in een CSI2* Grote Prijs start”, gaat Billington verder. “Ze was in de jonge paarden rubrieken al succesvol met Maud Roosendaal en later onder Pim Mulder. Ik heb met haar eerder in Zwolle al een 1.40m proef en in Geesteren een 1.35m gewonnen, maar nu komt ze op dit niveau ook tot haar recht. Het is een paard dat je het gevoel geeft dat het haar weinig moeite kost en vandaag viel alles mooi op zijn plaats”.

Van der Maat

De nummer twee in deze ranking rubriek nam sportief bezit van de tweede plaats. De ruiter, geboren en getogen in Houten, was vol lof over zijn paard, zijn werkgever en tevens over de winnaar. Het hele interview met Bart van der Maat is te lezen in de eerst volgende editie van De Paardenkrant.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: Horses.nl