Farrington behoudt koppositie op Wereldranglijst, Smolders terug in top-10

De FEi Wereldranglijst springen wordt voor de vijfde maand op rij aangevoerd door Kent Farrington uit de Verenigde Staten. De top drie blijft ongewijzigd met Ben Maher op twee en de regerend Olympisch kampioen Christian Kukuk op drie. Met zijn recente prestaties, waaronder de overwinningen in de Longines Global Champions Tour Grand Prix van Cannes en Valkenswaard, keert Smolders terug in de top tien.

Opvallend is dat Henrik Von Eckermann, Daniel Coyle en Simon Delestre uit de top tien zijn geschoven. De regerend Europees kampioen Richard Vogel staat nu op plaats vier, gevolgd door Scott Brash, die twee plekken is gestegen. De grootste stijger van deze keer is Gilles Thomas, die van plaats negentien naar de zesde positie klom mede dankzij zijn overwinning in de Grand Prix van Parijs en het behalen van teamgoud en een individuele bronzen medaille op het Europees Kampioenschap in A Coruña.

Verder steeg McLain Ward naar de zevende plaats, gevolgd door Steve Guerdat op acht. Darragh Kenny staat nu op negen, en Harrie Smolders completeert de top tien.

Wereldranglijst

Bron: Horses.nl