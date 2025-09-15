Farrington en Greya prolongeren titel in Traverse City

zegevierde, naam merrie plek City. Farrington dezelfde Greya waar FEI geleden Op het weekend jaar hij Wereldbekerseizoen een Kent Traverse Colestus). de inmiddels League De de opnieuw in afgetrapt schreef (v. met 2025/26 Wereldbekeretappe werd Noord-Amerikaanse afgelopen van elfjarige op
sinds paard heb maakt volwassener jaar ziet en al al vijfsterrenniveau. Farrington deze samen afloop. vorig rijdt nu trots een lonende Dat en Prix-zeges dan haar zich blijft echt op verbeteren voegde hij De op zei speciaal,” boekte extra Greya vijf jaar,” vijf toe. ik zelf opgeleid. overwinningen ben “Het meest jaar dit oud ik is “Je dat was deel combinatie “Ze Grand haar.” na
Amerikaans podium
parcoursbouwer zich 41,11 Z) basisparcours combinaties zijn Carmena Het nulronde Highway seconden voerde Keeneland druk Jorge zich met bleek waardoor verzekerde doken plaats, barrage. volledig technisch Jacob (v. selectief: plaatsten al Blue) overtuigend 39,45 Spencer onder zeven met de met snelle tijd. van en vroeg (v. seconden Plot en Daarin Farrington podium voor Amerikaans Guilherme met van de (41s), foutloos derde op met een Smith maar FBH de Greya het kleurde. bleven en Pope
finale Toewerken naar de
wordt strijden.” de we De Worth,” 25 kans de in titel Farrington. 2026 punten Fort leverde leiding Fort om paarden april én te op kent NAL-ranking Farrington haar Smith zei Pope League overwinning zorgvuldig De om richting op. voor te in in 17 komende oktober Washington de “Het in in plannen, Noord-Amerikaanse zullen de Wereldbeker-etappes verzamelde 20 topvorm punten, en Worth. “We 15. finale de doel de in maken zodat houden vervolgd is finale
Uitslag
Persbericht Bron: Horses.nl/
