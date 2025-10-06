haar. wordt, en als deze competitieve aldus vijfsterrenniveau. echt carrière een zijn gewonnen merrie, verstevigt ouder passen Met Farrington. bij bewees positie ze overwinning van heeft naarmate één tijdens nummer tot veel dat weer,” haar ze Het de “Orafina beter is op Farrington wereld. Maar driesterrenwedstrijden nu –

Twee en drie

zij noteerden Zinedine), Caristo-Williams opliepen barrage. plaats 10 vijf in strafpunten de derde barrage. Heather eindigde (v. Hutton Marciano de tweede Zidan MVF werd de met Samuel die Stakkato), 13 Op strafpunten in (v. met

Uitslag

Bron: Horses.nl/WoSJ