Farrington en Orafina onverslaanbaar in Grand Prix van Amenia

Er is geen stoppen aan de winning streak van ’s werelds nummer één Kent Farrington. Met de door de VDL Stud gefokte Orafina (v. For Fashion) schreef de Amerikaanse topruiter afgelopen weekend de 3*1,50 m. Grand Prix van Amenia op zijn naam. De combinatie, die al ruim vier jaar succesvol samenwerkt, was de enige die zowel in het basisparcours als in de driekoppige barrage foutloos wist te blijven. Daarmee pakten ze overtuigend de overwinning.
Twee en drie
Uitslag
Bron: Horses.nl/WoSJ
