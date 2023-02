Farrington en Orafina winnen Grand Prix Thermal

Kent Farrington en de KWPN-merrie Orafina (v. For Fashion) hebben gisteren de met 226.000 dollar gedoteerde 4* Grand Prix over 1,55m in Thermal gewonnen. Farrington en de elfjarige merrie waren in de barrage maar liefst vijf seconden sneller dan de nummer twee.

Farrington won vorig jaar vier Grand Prix’ met Orafina en is ook dit jaar goed begonnen. In de Grand Prix van afgelopen zondag vormden ze een klasse apart. In het basisparcours bleven zes van de bijna dertig deelnemers foutloos, in de barrage hielden drie daarvan de teller nogmaals op nul. Naast Farrington waren dat zijn landgenote Alison Robitaille met Oakingham Lira (v. Tornesch) en Katie Laurie met Django II (v. Lordano). Robitaille passeerde de finish in 38,78 seconden, Laurie had 40,7 seconden voor haar barrage nodig.

Uitslag.

Bron: Horses.nl