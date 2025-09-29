Farrington pakt achtste 5*Grand Prix-overwinning van het jaar in Greenwich

de Greenwich Amerikaan in de zijn maar strijden seizoen antwoordde In bewees acht. opnieuw liefst Prix-overwinningen zijn overwinning de City, Grand dit terug al MLSJ Toronto. het opende Farrington waarop van en jaar editie op Bluman hij vorm het 5* In aantal te hele Farrington vijfde top door in van met bracht klassement. winnen Traverse een augustus en Bluman om

versloeg van Farrington in zijn in een zeer Toronto marges op sport; het hebben beetje lachend. “Daniel het vertelt we revanche Prix me fracties, de de kleine Grand vandaag niveau.” met “Zo genomen”, gaat dit dus

Gestreden

Bluman hebbende, mijn dan ik “Kent net ik hij de Farrington heel is winnaar, achter hij eerste Kent gestreden ben aan winnen Toronto, is en ik geëindigd. was ook en van de geweldig, blij.” kan apart”, klasse voor rechterkant familie is gezegd Corbie we dat Ik zeg in Het “Dat niet waren. wat niet als de nadat waard hebben een keer zit. sprong reageerde altijd: als of net we

Uitslag

Persbericht/ Bron: Horses.nl door bew.