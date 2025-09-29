Farrington pakt achtste 5*Grand Prix-overwinning van het jaar in Greenwich

Petra Trommelen
Farrington pakt achtste 5*Grand Prix-overwinning van het jaar in Greenwich featured image
Kent Farrington en Toulayna. Photo © Atalya Boytner / MLSJ
Door Petra Trommelen

In Greenwich zette Kent Farrington zijn indrukwekkende reeks overwinningen voort door de met 340.000 dollar gedoteerde CSI5 Grand Prix* te winnen tijdens de derde etappe van het Major League Show Jumping-seizoen. Aan boord van de elfjarige merrie Toulayna (v. Toulon) bleef hij Daniel Bluman met Corbie V.V. (v. Cornet Obolensky) nipt voor – slechts 0,03 seconde maakte het verschil (40,64s tegen 40,67s). Het podium werd gecompleteerd door Ilan Bluman met de Casallco-dochter Acajou (43,08s)

