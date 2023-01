Farrington verslaat Coyle in Grand Prix Wellington

De succesvolle Ierse springruiter Daniel Coyle moest gisteravond genoegen nemen met de tweede prijs in de Florida Coast Equipment Grand Prix in Wellington. Coyle en de SWB-goedgekeurde KWPN-hengst Gisborne VDL (v. Zirocco Blue VDL), die hij pas recent van Hyde Moffatt overnam, moesten Kent Farrington en Landon (v. Comilfo Plus Z) voor laten gaan.

In het basisparcours van de CSI3* Grand Prix hielden slechts vijf combinaties alle balken in de lepels. Coyle was de eerste starter in de barrage en zette met een foutloze ronde in 40,05 seconden direct de time to beat neer. Lang kon Coyle echter niet genieten van zijn leidende positie, direct na hem reed Farrington Landon de piste binnen. De Amerikaan wist wat hem te doen stond en stuurde de tienjarige Zangersheide-gefokte hengst behendig door de barrage. Met 39,30 seconden op de teller nam hij de leiding van Coyle over.

De Mexicaanse Tanimara Maria Macari Carrillo kwam nog het dichtst bij de twee heren in de buurt. Zij finishte haar barrage met IB Chica (v. Cador) foutloos in 44,49 seconden.

Bron: Horses.nl