Farrington wint Rolex Top Ten voor de tweede keer

Kent Farrington ging er vrijdagavond laat in de prestigieuze finale van de Rolex Top Ten met de overwinning vandoor in Genève. De Amerikaanse ruiter was met Austria (v. Casall) een van de slechts twee combinaties, die beide omlopen van het 1,60m-parcours foutloos bleef. Het is voor Farrington de tweede keer dat hij deze finale in Genève won, in 2015 schreef hij de overwinning op zijn naam met Voyeur (v. Tolano van 't Riethof).

Farrington vormt sinds afgelopen zomer een combinatie met de elfjarige Casall-dochter en het duo begon hun gezamenlijke carrière met een overwinning in een 1,45m-rubriek in Calgary. Ook in de GCL-/GCT-competitie waren de twee succesvol met onder andere twee top drie-klasseringen in Valkenswaard en een tweede plaats in St. Tropez.

Snel

De meeste concurrentie kwam gisteravond van Darragh Kenny die met Romeo 88 (v. Contact van de Heffinck) de andere dubbel foutloze combinatie was. Het Ierse duo kwam voor het eerst uit in de Top Ten-finale en voor Kenny was deze wedstrijd de kers op de taart van een mooi seizoen. De Ier boekte onder andere een zege in de Global Champions tour 5* GP van Chantilly en won goud in de Longines 5* Landenwedstrijd finale in Barcelona.

Tijdfout

Christian Ahlmann liet met Clintrexo Z (v. Clintissimo Z) ook beide omlopen alle balken in de lepels liggen, maar kreeg in de tweede ronde een tijdfout. Daarmee eindigde de Duitse ruiter op de derde plaats.

Winnaar 2018

Steve Guerdat won vorig jaar deze finale met zijn KWPN-ruin Alamo (v. Ukato), maar liep deze keer in de tweede omloop vier strafpunten op. Daarmee eindigde de Zwitserse ruiter op de vijfde plaats achter Daniel Deusser met Killer Queen (v. Eldorado van de Zeshoek).

Uitslag

Bron: Horses.nl