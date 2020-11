Faye Adams wint 1.40 m met fokproduct familie Maat

Met Demograaf was de Britse amazone Faye Adams vandaag in Valencia de beste in een 1.40 m-rubriek direct op tijd. Op de tiende plaats was Michael Greeve met High Big Andy K de beste Nederlander.

De familie Maat uit Balkbrug fokte Demograaf (v. Quasimodo Z) uit de eigen moederlijn waar al zoveel internationale toppers uit voortkwamen. Kroongravin, Mythograaf, Respectograaf, ze gaan allemaal terug op de stam die in de jaren ’80 van de vorige eeuw al de landelijke cracks Parkraaf en Reestgraaf van Peter Maat opleverde.

Stoker tweede

Emma Stoker, landgenote van de winnares, was met Happynes (v. Eldorado van de Zeshoek) een fractie langzamer. De derde plaats was voor Stanislas de Malet uit Frankrijk, die Gramyco Sitte had gezadeld.

Bron: Horses