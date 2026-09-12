Faye Louise Vos pakt tweede plaats in 1,45m Ascona

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Faye Louise Vos pakt tweede plaats in 1,45m Ascona featured image
Faye Louise Vos met Cartier D Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Faye Louise Vos en Cartier D (v. Niagara d’Elle) zijn bij de junioren al een succesvolle combinatie en maken deze zomer hun eerste stappen op seniorenniveau. In Ascona lieten ze zich direct van hun goede kant zien in het 1,45 m. met barrage. Het duo bleef zowel in het basisparcours als in de barrage foutloos en hoefde alleen Charlotte McAuley met Istoire des As (v. Vigo d’Arsouilles) voor zich te laten. Daarmee pakten Vos en Cartier D een knappe tweede plaats.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant