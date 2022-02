Feenstra en Zoer in top drie 1.40m Kronenberg

Auke Feenstra en Albert Zoer zette vanmiddag in het 1.40m in Kronenberg een goede prestatie neer. Feenstra eindigde op de tweede plaats met de achtjarige KWPN'er Jolineke (v. Starpower). Kronenberg was pas de derde internationale wedstrijd van het paar. Zoer werd derde met zijn eigen fokproduct Jayla (v. Emerald).