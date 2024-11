FEI Best Athlete Award voor Christian Kukuk

In Abu Dhabi zijn de FEI Awards uitgereikt. Christian Kukuk mocht de Peden Bloodstock FEI Best Athlete Award in ontvangst komen nemen. De Duitser won eerder dit jaar individueel goud op de Olympische Spelen in Parijs. "Het is zo'n grote eer om deze award in ontvangst te mogen nemen."

“Om de beste atleet van 2024 genoemd te worden, is geweldig. Dit is het resultaat van teamwerk. Ik mag dan wel op de eerste rij staan, er staan zoveel mensen achter me”, reageert Kukuk. “Ik ken Checker nu vier jaar en gedurende die periode hebben we een sterke band opgebouwd. Dat kost veel tijd, net zoals met menselijke relaties. We hebben succes en teleurstellingen gedeeld en onze band is op vertrouwen gebouwd. Hij moet mij vertrouwen en ik moet hem vertrouwen. Dat heeft ons de gouden medaille in Parijs gebracht.”

Andere awards

De Cavalor FEI Best Groom Award ging naar de Franse Bettina Cardinael, de groom van de Belgische eventingamazone Lara de Liederkerke. Omar Abdul Aziz Al Marzooqi van de Verenigde Arabische Emiraten kreg de Longines FEI Rising Star Award. De Namibian Equestrian Federation won de FEI Inspire Award.

Bron: Persbericht