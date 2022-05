FEI haalt 19 (!) Hubside-concoursen van de kalender na uitblijven betaling prijzengelden

Equnews bracht deze week het nieuws dat de FEI alle Hubside-concoursen (in St. Tropez-Grimaud en Valence) van de kalender heeft geveegd omdat de organisatie gewonnen prijzengelden niet aan de ruiters heeft uitgekeerd. Vandaag komt de organisatie met een persbericht en waarin het concours zegt de misverstanden uit de weg te ruimen.

Research van de Franse website L’Eperon leert dat het gaat om de prijzengelden van de concoursen van 7-10 april, 14-17 april, 28 april -1 mei en 5-8 april. In de kalender van de Franse hippische federatie staat: results processed, pending payment.

21 concoursen van de baan

Volgens L’Eperon zijn 19 concoursen door de FEI geschrapt. Bij twee overige CSI’s ging het om data die waren gereserveerd door Hubside-organisator Sadria Fegaier en die CSI’s zijn door hem zelf geannuleerd.

Bij concoursen die door de FEI zijn geschrapt gaat het in Grimaud om vijf 3 tot 5*-CSI’s in de zomer (Hubside Jumping Tour) en twee CSI4*-concoursen en drie CSI5*-concoursen van de Hubside Fall Tour. Alleen het al lopende CSI3*concours van dit weekend gaat nog door.

In Valence gaat het om drie zomerconcoursen (een 3* en twee 5*-CSI’s in augustus) en zes indoorconcoursen op 4*-niveau in november en december.

Reactie Hubside: ‘We lossen het geschil met de FEI op’

Het organisatiecomité van Hubside deed vandaag een persbericht de deur uit over de kwestie. “Hubside wil iedereen geruststellen, in de eerste plaats ruiters en eigenaren, en verontschuldigt zich voor het ongemak veroorzaakt door het schrappen van de concoursen in 2022 door de FEI. Het organisatiecomité stelt alles in het werk om de CSI’s weer terug op de kalender te krijgen en dit geschil met de FEI op te lossen.”

De FEI heeft al aangegeven dat de concoursen alleen terug op de kalender komen als Hubside de uitstaande prijzengelden uitkeert.

“Hubside en haar partners Hubside.Store en Indexia ondersteunen sinds de lancering van het circuit in 2019 het hele jaar door sport op hoog niveau. In 2020, direct toen de coronasituatie in Frankrijk het mogelijk maakte, speelde het circuit een sleutelrol bij de hervatting van de sportieve en economische activiteit van de paardensport. In 2021 organiseerde Hubside 15 weken concoursen in Grimaud en Ratières, waarmee ze haar steun voor sport bevestigde.”

“Het is belangrijk voor ons om de Hubside-wedstrijden voort te zetten voor alle belanhebbenden en hen in de best mogelijke omstandigheden te blijven verwelkomen”, aldus Sadri Fegaier, voorzitter en oprichter van Hubside uit.

Geen onbeschreven blad

De Franse site L’Eperon merkt terzijde op dat Fegaier geen onbeschreven blad is. SFAM, een bedrijf gespecialiseerd in multi-risk gsm-verzekeringen, eveneens opgericht door Sadri Fegaier, kreeg in juni 2019 een boete van tien miljoen euro wegens ‘misleidende handelspraktijken’. Hoewel het bedrijf sindsdien zijn naam heeft veranderd van SFAM in Indexia, zijn de zakelijke praktijken hetzelfde gebleven en afgelopen februari werd een nieuwe aanklacht ingediend door Indexia-klanten, die om dezelfde reden naar de rechter stappen.

Bron: Equnews / L’Eperon