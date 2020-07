FEI halveert straf, Jan-Philipp Weichert na 2 jaar weer de ring in

Jan-Philipp Weichert mag weer de ring in. De Duitse springruiter werd twee jaar geleden geschorst na een positieve dopingtest op het Duits kampioenschap in Balve. Omdat hij inmiddels heeft toegegeven aan het delict, heeft het FEI tribunaal zijn straf van vier jaar teruggebracht naar twee.

Weichert gaf toe dat hij op zijn verjaardag, de avond voor het kampioenschap, cocaïne en amfetamine heeft gebruikt. “Omdat ik jarig was en de goede resultaten met mijn vrienden wilde vieren. Omdat mijn meeste vrienden ruiters zijn en in Balve aanwezig waren, leek het me een goede gelegenheid om een feestje te vieren. Mijn feest was niet officieel of publiekelijk toegankelijk, maar alleen voor genodigde gasten.”

Niet de eerste keer

In het verslag valt te lezen dat Weichert vaker drugs gebruikt. “Alleen vanwege het goede en euforische gevoel liet ik me verleiden tot deze onverantwoordelijke daad en gebruikte de drugs. Helaas was dit niet de eerste keer dat dit gebeurd is op een feestje. Ik geef toe dat ik soms drugs gebruik op feestjes om in een betere mood te komen.”

Kosten

Voor het verkorten van zijn straf, moet de springruiter wel een boete van 1.500 Zwitserse frank betalen. Daarnaast draait hij op voor de kosten van zijn eigen advocaat en pro rata proceskosten.

Bron: Spring–reiter.de