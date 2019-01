FEI-regels springen aangepast

De FEI heeft bekendgemaakt welke regels in 2019 van toepassing zijn op de FEI-springwedstrijden. De belangrijkste nieuwe regels hebben betrekking op het gebruik van beenbescherming aan de achterbenen.

Over het algemeen geldt dat de achterbeschermers niet langer mogen zijn dan 20 cm, glad moeten zijn aan de binnenkant (schapenvacht en stiksels zijn toegestaan) en twee elastische banden moeten hebben die elk minimaal 2,5 cm breed zijn. Deze riempjes/banden mogen niet om de beschermer heen gewikkeld worden.

De nieuwe regelgeving is onder meer ingegeven door de ophef die in april 2018 in Den Bosch ontstond door de vreemde capriolen van Admara 2 onder het zadel van Carlos Enrique Lopez Lizarazo. De Italiaanse journaliste Susanna Cottica stelde toen het gebruik van achterbeenbeschermers die de prestaties beïnvloeden aan de kaak tijdens de persconferentie.

Daarnaast zijn de regels omtrent wedstrijdkleding versoepeld. Zo mogen rij-jasjes voortaan elke gewenste kleur hebben.

Het FEI-springreglement voor 2019 is hier te downloaden.

Bron: FEI / World of Showjumping