FEI-wedstrijden vanaf 17 december weer mogelijk in Nederland

Een Kerst-CSI op De Peelbergen of in Lichtenvoorde? Het kan maar zo gebeuren. Mits de gemeente of veiligheidsregio toestemming geeft. In de persconferentie van afgelopen dinsdag werd bekend gemaakt dat topsporters weer deel mogen nemen aan topsportcompetities. Dat geldt ook voor de paardensport.

Het is vanaf 17 december weer toegestaan om, onder strikte voorwaarden, FEI wedstrijden in Nederland te organiseren mits er vooraf toestemming is gevraagd aan de betreffende gemeente of veiligheidsregio. Ruiters die op dit niveau rijden kunnen hier vanaf dat moment aan deelnemen. Belangrijkste reden voor deze versoepeling vanuit de Rijksoverheid is dat topsporters zich moeten kunnen voorbereiden op belangrijke toernooien in 2021, waaronder de Olympische Spelen in Tokyo.

FEI-wedstrijden

In de paardensport bekent dit concreet dat de geplande FEI wedstrijden in januari, indien zij toestemming krijgen van de betreffende veiligheidsregio, door kunnen gaan. Hierbij moeten wel alle geldende maatregelen in acht genomen worden, zoals 1,5 meter afstand, geen publiek, etc.

Toestemming gemeente of veiligheidsregio verplicht

Zonder toestemming van de gemeente of veiligheidsregio mogen er geen FEI wedstrijden in Nederland georganiseerd worden. Gemeenten kunnen individuele afspraken met organisaties maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is voor concoursorganisaties dus belangrijk om bij de gemeente of veiligheidsregio te informeren wat er in uw omgeving geldt. Het lokale beleid is leidend. De regels van veiligheidsregio’s en gemeenten dienen in acht genomen te worden. FEI wedstrijden in Nederland moeten te allen tijde voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Degene die de FEI wedstrijd organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol dat lokaal geldt.

Bron: KNHS