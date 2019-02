Fijen en Snels doen goede zaken met BWP-ers in Gent

Een mooi succes voor Amber Fijen en Zoï Snels in Gent met een tweede en derde plaats. Hun BWP-ers gedijen goed op Belgische bodem. De rubriek werd ook gewonnen door Isolde van de Heffinck de BWP-er van Rodrigo Giesteira Almeida.

De Portugees stuurde elfjarige dochter van Contact van de Heffinck rond in 37,41 seconden. Dit bleek voldoende voor de winst. Deze Isolde is een dochter van Only Picobello Z. Deze merrie bracht zes internationale springpaarden, waarvan twee op 1,60 meterniveau worden uitgebracht en twee goedgekeurd zijn bij Zangersheide.

Fijen en Snels

Met iets meer dan halve seconde tijsverschil volgde Amber Fijen op een tweede plaats met haar merrie Jamaica van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike). Achter de merries volgde Zoï Snels met zijn zwarte parel I’m Special de Muze in 38,77 seconden.

Top vijf

Achter Snels schoof Denis Lynch aan met Gun Powder. Caroline Devos-Poels maakte de top vijf compleet. Zij zadelde net als Almeida een Contact van de Heffinck-nazaat, Carpe Diem Dv Z.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl