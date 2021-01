Felix Hassmann begint de dag met een overwinning

Felix Hassmann en SL Brazonado (v. SL Baluarte) wonnen vandaag de eerste rubriek in Opglabbeek. Het Duitse duo bleef als enige dubbel fouloos onder de 31 seconden in het tweefasen parcours over 1,40m en schreef daarmee de tweede overwinning op rij op zijn naam. Niels Kersten was de beste Nederlander in deze rubriek, hij eindigde op de zevende plek.

Hassmann en de zestienjarige schimmelruin kwamen in Opglabbeek voor het eerst sinds lange tijd weer internationaal aan de start en schreven in drie dagen twee overwinningen op hun naam en een keer een vierde plek.

Top drie

De rest van de top drie werd compleet gemaakt door thuisrijdende combinaties. Andres Vereecke stuurde de tienjarige Die Gute Folia (v. Diamant de Semilly) met een dubbel foutloze rit in 31,02 seconden naar de tweede plaats en Dirk Demeersman en Love Affair 111 (v. Der Senaat 111) eindigden met 31,59 seconden op de derde plek.

Nederlander

Kersten was met Fiwalda (v. Amadeus) de enige Nederlandse combinatie in de top tien van deze rubriek. De ruiter stuurde de elfjarige vosmerrie, waarmee hij donderdag enkel een tijdfout had in de 1,30m-rubriek en vrijdag ook al een dubbel foutloos resultaat neerzette in de tweefasen rubriek over 1,35m, in 33,84 seconden dubbel foutloos over de eindstreep.

Uitslag

Bron: Horses.nl