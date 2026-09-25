Fiechter derde in 1,45m rankingproef Bonheiden

Petra Trommelen
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Fiechter derde in 1,45m rankingproef Bonheiden featured image
Logan Fiechter met Apphire Z (v. Aganix du Seigneur Z) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Logan Fiechter blijft indruk maken op het CSI in Bonheiden. De Nederlander kwam gisteren met zes paarden aan de start en verliet de piste even zo vaak met een foutloze ronde én een klassering. Vandaag zette hij die sterke lijn voort. Met de negenjarige ruin Apphire H Z (v. Aganix du Seigneur) behaalde Fiechter een derde plaats in het 1,45 m. met barrage.


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