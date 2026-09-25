Fiechter derde in 1,45m rankingproef Bonheiden

Logan Fiechter blijft indruk maken op het CSI in Bonheiden. De Nederlander kwam gisteren met zes paarden aan de start en verliet de piste even zo vaak met een foutloze ronde én een klassering. Vandaag zette hij die sterke lijn voort. Met de negenjarige ruin Apphire H Z (v. Aganix du Seigneur) behaalde Fiechter een derde plaats in het 1,45 m. met barrage.
Pomme). Damme in aan plaats. die finish daarvan E. lepels. kwamen seconden, de Voor Z combinaties derde ze Vagabond 1,18 veertien tekort. naar voor de Die met start ging 72 daarin Apphire Zeven plaatsten de La de Van de van barrage. kwamen de voor de goed opnieuw H over de alle verschenen, in overwinning (v. hielden balken seconden en 37,29 Vayrie zich Fiechter Konstantin
in alle De balken Geel 39,45 finishte voor in in Ryal Ook met Daan K hield de de Meetoulon Etoulon) van goed lepels. zesde seconden, Nederlander barrage plaats. (v. de
Uitslag
Bron: Horses.nl
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