Finn Boerekamp als enige foutloos over 1,90m in Sixbars Deurne

waar twee werd staken. twee strijd van de een Vier combinaties naar 1,70 nog begonnen op bleven De overgebleven combinaties 1,80 negen vijf al m. m., over de hoogte verhoogd waarna foutloos 1,55 deelnemers eens afvielen. hoogte van m., Vervolgens combinaties vervolgens de moesten

bedwingen. wist 1,90 van Boerekamp de Op te het die m. was uiteindelijk foutloos hindernissen slothoogte alle alleen

Uitslag

Instagram op bekijken Dit bericht

door bericht (@finn.boerekamp) Een Boerekamp Finn gedeeld

Bron: Horses.nl