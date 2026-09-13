Finn Boerekamp als enige foutloos over 1,90m in Sixbars Deurne

Petra Trommelen
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Finn Boerekamp met Just Penelope JW van de Moerhoeve. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de laatste rubriek van de zaterdagavond op CSI Deurne, de Sixbars, was Finn Boerekamp de enige ruiter die met Just Penelope JW van de Moerhoeve (v. Jenson van ‘t Meulenhof) foutloos bleef over 1,90 m. Daarmee schreef hij de rubriek op zijn naam.


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