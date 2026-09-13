Finn Boerekamp als enige foutloos over 1,90m in Sixbars Deurne

In de laatste rubriek van de zaterdagavond op CSI Deurne, de Sixbars, was Finn Boerekamp de enige ruiter die met Just Penelope JW van de Moerhoeve (v. Jenson van ‘t Meulenhof) foutloos bleef over 1,90 m. Daarmee schreef hij de rubriek op zijn naam.
waar twee werd staken. twee strijd van de een Vier combinaties naar 1,70 nog begonnen op bleven De overgebleven combinaties 1,80 negen vijf al m. m., over de hoogte verhoogd waarna foutloos 1,55 deelnemers eens afvielen. hoogte van m., Vervolgens combinaties vervolgens de moesten
bedwingen. wist 1,90 van Boerekamp de Op te het die m. was uiteindelijk foutloos hindernissen slothoogte alle alleen
Uitslag
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Bron: Horses.nl
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