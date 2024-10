Finn Boerekamp begint met Iceman Elrite sterk aan CSI Valencia

een x naar met behaald Spaanse zijn Pleasure heeft Ramiro resultaat combinatie Valencia van In CSI van Elrite (For het is tijd, direct naar de Finn Iceman 1,45 Z). beste mooie plek. sprong afgereisd hoofdnummer meerdere derde het Boerekamp dag, op m. vandaag en met een de paarden

van Pleasure Bettendorf klokte. de en nu van ruin dat For daarin weer kleine Nabab 64,27 elfjarige riders-team het Doha (v. finish. finale Lier Boerekamp deel Rêve) de is delen Valencia Victor Boerekamp weer exact de de Nederlandse moest maakten Nations in seconden de foutloos Riverland Cup-finale dezelfde die derde won. tijd kwamen ze en in vorige maand eerste uit hun zijn van over Finn prijs CSI met de met young

60 Smith onder

Erdento) hoofdprijs. enige Juno James Rose tijd Casanova Ferrer van in aanzienlijk die De hoefde Smith hij sneller (v. tweede De (v. snelle ook als Boerekamp goed 60,66 die de uit won concurrenten de seconden: tijd 60 slechts seconden seconden met van neerzette was 59,82 dook voor twee gaan verdiend Brit de Cesano de KWPN-merrie waren. voor onder II) Frankrijk Zsz Alexa met laten de prijs. de

Geel prijzen Van in de

Muze) snelste Daan was Geel (v. goed de Voor de tijd voor seconden van de prijzen. prijs. De elfde Bamako ook eindigde Kedgwick in van de 63,17 Nederland was hij vierfouter. Met

Uitslag

Bron: Horses.nl