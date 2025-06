Finn Boerekamp en Iceman Elrite tweede in 1,45 Drammen

Finn Boerekamp had Iceman Elrite (v. For Pleasure) vandaag uitstekend aan het springen. In Drammen reed hij de ruin foutloos en snel door het parcours over 1,45 m. direct op tijd en won de tweede prijs, daarmee hun beste klassering tot nu toe in dit jaar.

Finn Boerekamp en de 12-jarige zoon van For Pleasure kwamen in 63,69 seconden over de finish en dat was goed voor een fraaie tweede plek in deze rubriek met 63 deelnemers.

Linde wint

Allersnelst was Theodor Linde. Met Talinka de Quelennec Z (v. Taalex) had de Deen er slechts 62,36 seconden voor nodig en won daarmee de hoofdprijs. De Belgische Evelyne Putters maakte de top drie compleet door met Pivoine de la Pomme Z (v. Montebello la Silla) in 63,93 te finishen.

Thijmen Vos

Thijmen Vos zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement: met Feliek-H (v. Azteca VDL) werd hij vierde in 64,25 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl