Finn Boerekamp en Kensington W klasse apart in 1,50 Vejer

Finn Boerekamp won eerder deze week al meerdere prijzen in Vejer de la Frontera en vandaag heeft hij daar een hele mooie aan toegevoegd. Met Kensington W (v. VDL Zirocco Blue) zette hij in het tweefasen over 1,50 m. een hele snelle tijd neer en won daarmee de hoofdrubriek van de dag.

Finn Boerekamp kwam met Kensington W in de razendsnelle tijd van 23,77 seconden over de finish en bij die tijd kwam niemand in de buurt. Megan Broadway was met 27,70 bijna vier seconden langzamer maar die tijd was met Diatender TW (v. Nintender) goed voor de tweede prijs. Billy Twomey was met Jumping Jack van de Kalevallei (v. Kannan) de derde combinatie die in beide fasen foutloos bleef. Met 30,32 seconden niet heel snel hij maar won met zijn foutloze rit wel de derde prijs.

Nogmaals Boerekamp

Ook met Iceman Elrite (v. For Pleasure) had Finn Boerekamp zicht op een topklassering. Zij klokten 24,94 seconden maar door een balk in de tweede fase werd het de vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl