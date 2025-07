Finn Boerekamp grijpt winst in 1.45m op CSI Kronenberg

Finn Boerekamp nam gisteren de overwinning mee naar huis in de kwalificatie voor de 1.45m Grand Prix op CSI Kronenberg. In het zadel van de 11-jarige Jay Jay ES (v. Big Star) liet hij, in het parcours wat direct op tijd werd verreden, 62.77 seconden noteren.

Boerekamp bleef hiermee ruimschoots voor op de Canadese, maar in Nederland wonende, Kimberley Martens Winsingh. Zij stuurde Coridor Jt Z (v. Cornet Obolensky) rond in een tijd van 64.35 seconden. De Braziliaanse en ook in Nederland woonachtige Camila Mazza de Benedicto maakte de top-3 compleet met Free Party de Maugre (v. Balou du Rouet).

Loewie Joppen en Jody van Gerwen

Ook Loewie Joppen en Jody van Gerwen vielen in deze rubriek in de prijzen. Joppen werd zesde met de Dallas-nakomeling Osiris FZ. Het duo zette een foutloze ronde neer en klokte een tijd van 69.14 seconden. Van Gerwen werd twaalfde met de vos Bliksem Mc Queen 111 Z (v. Bamaco de Muze).

Bron: Horses.nl