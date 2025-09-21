Finn Boerekamp hoeft alleen Gaudiano voor te laten in 1.45m rankingproef Tetouan

Savannah Pieters
Finn Boerekamp, hier met Iceman Elrite. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Finn Boerekamp rijdt later vanmiddag met Kensington W (v. Zirocco Blue VDL) in de Wereldbeker Grand Prix in Tetouan, maar is de dag al goed begonnen met een tweede prijs in de 1.45m Longines rankingproef. Met Danny Boy 111 Z (v. Dominator 2000 Z) hoefde hij in de dertien combinaties tellende winning round alleen Emanuele Gaudiano voor zich te dulden.

Boerekamp en Danny Boy 111 Z kwamen in 47.60 seconden foutloos aan de finish. Gaudiano en Julius D (v. Arezzo VDL) waren een halve seconde sneller. De top drie werd compleet gemaakt door de Franse Nathalie Mack met Baccara de l’Aubepine (v. Lamm de Fetan).

Boerekamp reed Danny Boy de eerste paar maanden van dit jaar vooral in internationale proeven voor achtjarigen, maar is de Zangersheide-gefokte ruin steeds meer aan het opbouwen richting het grote werk. Eind juni sprong hij voor het eerst een Grand Prix. Vandaag liep hij zijn derde 1.45m rankingproef.

Bron: Horses.nl

