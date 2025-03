Finn Boerekamp scoort met twee paarden in 1,50 Vejer

Finn Boerekamp was vandaag goed op dreef in Vejer de la Frontera door met twee paarden in de top vijf van het 1,50 m. te eindigen. Met Just Penelope JW van de Moerhoeve (v. Jenson van T Meulenhof) sprong Boerekamp naar de derde prijs en met Kensington W (v. VDL Zirocco Blue) werd hij vijfde.

In deze rubriek over twee fasen zette Álvaro González De Zarate Fernandez veruit de snelste tijd neer. Met Casper de Luxe (v. Casseus) kwam de Spanjaard in 34,33 seconden over de finish. Marie Demonte klokte met Give me One Reason DK (v. By Cera d’Ick) de tweede tijd van 36,58 seconden.

Twee keer Boerekamp

Met Just Penelope JW van de Moerhoeve, die tot begin deze maand nog 1,45 m. sprong, deed Finn Boerekamp er 36,85 seconden over en mocht daarmee de derde prijs in ontvangst nemen. Kensington W won met Boerekamp vorige week al een 1,50 m. in Vejer de la Frontera en werd vandaag vijfde in 39,72 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl