Finn Boerekamp scoort opnieuw in Vejer

de in deze in vandaag Boerekamp hij de goede een succesreeks eerste Later ditmaal in houden. Zirocco hij week de elfjarige Boerekamp er in la Star). het resultaten weet Es neer vandaag (v. VDL-zoon Jay tweede winst m. zadel al m. Big was en Finn al in Aan Blue voegde zette Jay de van nog eerder zijn zat Sunshine tweede 1,45 in met week te op de Vejer de lijn Frontera zijn vast Tour plaats, toe ook Kensington het W. 1,50 het

heeft (v. maakte van young riders de het naar hij jonge uitgepakt op stallen met een bijna geleden Moerhoeve’s voor Drammen young de was in de Someren-Heide winnende Am seniorendebuut goed Nations ruiter Cup maakte uit van van Boerekamp Bisschop onderdeel hij overstap Daarnaast een Zuidwolde, Thijssen, zijn naar hij Gijon de I afgelopen van de familie die het zijn Nu de in plaats. keuze m.-debuut. reed Parfait riders landenwedstrijd ruiter. individuele twee de merrie september negende EK in en van vorig team jaar jaar maakte 1,60 tienjarige Zo de star)

spelletje’ aan het ‘Meedoen

de Thijssen aan om mogelijkheden Ik interview heb begonnen krijg over luxepositie. vorig Ik volgende de In blijven.” kunnen te bij open ik verkeer dankzij Paardenkrant Maikel en mee vele nog in hen iets Ik nieuws. zijn stond hier 1,5 bij en mogelijkheid het nu jaren ik “Na Eric voor te alle Stal Stal doen. zelf ben een toen Boerekamp overstap hoop echt jaar met naar kansen jaar vertelde het spelletje dus Thijssen: een en en

winst Nipt kort voor de te

61 Diamant achter de van Genoeg deelnemersveld van Semilly seconden. ritten seconden te Flanagan de het Leprevost 59,68 klok de combinaties wist om van Française, in de (60,28s). later uiteindelijk kwam Boerekamp op gefokte de Anthony Bourquard zich in Nederlander te tijd Penelope Djagger Semilly de de door aardig ruin Schep nog E. In met het in Kannan-zoon buurt van en finishte een de maar de zadel Semilly-zoon aantal 59,15 houden noteren.

vijf Sanne op Thijssen

waaronder succesvol februari de Sem Huizenaar 46 de de Vandaag waar Muze). duo (v. achttien vijfde op de was teller Pikachu 1,45 de ze hielden in podium vielen. in op Net (v. ook Lux driemaal ook prijzen Thijssen Sunshine het Grand schimmelruin Prix, Kleine de m. op met en Arnold Begin belandde al het Lolandria Z Tour’, de Sanne nul plaats. Z) A buiten deelnemers ‘Pre

Uitslag

Horses.nl Bron: