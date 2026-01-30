Fleur Holleman en Pim Mulder verzamelen rankingpunten in Lódz

Vanuit Jumping Amsterdam is Fleur Holleman doorgereisd naar het Poolse Lódz, waar ze rankingpunten wist te verdienen in het 1,45m. Met de veertienjarige ruin Cataque du Haut Breil (v. HH conrad) bleef ze foutloos in de barrage, wat het duo een achtste plaats opleverde.

Ook Pim Mulder wist zich met It’s Possible SRK (v. Berlin) te plaatsen voor de barrage. Op basis van tijd leek een vierde plaats in het verschiet, achter de KWPN-ruin Komboy (v. Carrera VDL), maar vanwege een springfout moesten zij uiteindelijk genoegen nemen met de elfde plaats.

