Fleur Holleman op podium in Medium Tour-finale Łódź

Savannah Pieters
Fleur Holleman met Cataque du Haut Breil. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Fleur Holleman en Cataque du Haut Breil (v. HH Conrad) zijn als derde geëindigd in de 1.45m Medium Tour-finale in het Poolse Łódź. In het basisparcours liep de amazone met de Selle Français-ruin tegen één strafpunt aan wegens een geringe tijdsoverschrijding. In de Winning Round behoorden zij echter tot de drie combinaties die foutloos wisten te blijven.


