Fleur Holleman en Cataque du Haut Breil (v. HH Conrad) zijn als derde geëindigd in de 1.45m Medium Tour-finale in het Poolse Łódź. In het basisparcours liep de amazone met de Selle Français-ruin tegen één strafpunt aan wegens een geringe tijdsoverschrijding. In de Winning Round behoorden zij echter tot de drie combinaties die foutloos wisten te blijven.
en seconden van voor. TN) (v. de 33.25 hij Jaroslaw seconden. tijd nipt zevenhonderdste Brouwershoeve KWPN-gefokte neerzette. Petrovas, 33.32 snelste met De met ging Daarmee Litouwse Pool een de langer Zambesi van overwinning nodig Skrzyczynski Inturido De Nero Andries (v. in slechts C) die naar seconde ruiter had de bleef thuisfavoriet de hengst Rowin klokte
maakte en nulrondes, de Round op combinatie het enkele van 1.40m voor en tijd Haut noteerden percentage Het concoursen van 35.20 het 1.45m in vervolgens in deze van een hun internationale een Daar zestiende Jumping werden rust die Amsterdam vierde is in Holleman voor duo en du weken zij november seconden. nam na Cataque U25-ruiters Winning leeftijdscategorie. jaar vorig goed Breil, rentree. een de
Uitslag.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.