Fleur Holleman vijfde met Faltic in Grote Prijs Bonheiden

Net als in de kwalificatieproef wisten zowel Doron Kuipers als Fleur Holleman ook door te dringen tot de barrage van de 1,45 m. Grote Prijs van Bonheiden. Ditmaal kwam het beste Nederlands resultaat op naam van Holleman, die de Baltic VDL-zoon Faltic foutloos naar de vijfde tijd stuurde in deze dertienkoppige barrage. De winst viel in handen van Niels Fockaert en de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Chacco Me Biolley (v. Chacco-Blue).